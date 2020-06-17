МИД: Агрессия Кремля связана с попытками снять санкции

Новые витки росссийской агрессии в Крыму и на Донбассе связаны с попытками Кремля снять с себя международные санкции.



Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Василий Бондарь в интервью «Апострофу»



По его мнению, Москва пытается ослабить международное давление в связи с ростом внутреннего протеста в РФ и экономического кризиса.



«Перед Россией встает выбор: либо искать выход из этой ситуации, или обострять ее. Традиционно Россия шла на обострение. Сейчас мы также видим, что происходят не просто истерики в прессе, а происходят реальные перегруппировки войск, начинается нагнетание ситуации на фронте и в Крыму», — заявил он.