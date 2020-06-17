Гармаш: Нет нового законопроекта по «особому статусу» Донбасса

Офис президента Украины подготовил поправки к уже существующему законопроекту об «особом статусе отдельных районов Донбасса», а не новый законопроект. Об этом в эфире проекта Радио Свобода Радио Донбас.Реалии заявил представитель отдельных районов Донецкой области в Трехсторонний контактной группе от Украины Сергей Гармаш.



Он отметил, что главу Офиса президента неправильно поняли.



«Или журналисты, или глава офиса президента неправильно выразился. Я думаю, что это недоразумение. На прошлой неделе на заседании Трехсторонней контактной группы мы рассматривали поправки к 10-й статье ныне действующего принятого закона «об особом статусе», в которых действительно, первым пунктом идет имплементация «формулы Штайнмайера», — заявил Гармаш.

Ранее глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что

ведомство подготовило поправки к закону об «особом статусе» отдельных районов Донбасса, которые подразумевают имплементацию в него «формулы Штайнмайера».