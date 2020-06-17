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По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня

17 июня 2020, 23:15

По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня

Ситуация с распространением Covid-19

В течение минувших суток в Луганской области без учета оккупированных территорий зафиксировано 6 новых случаев заболевания коронавирусом. Заболевшие — семья из шести человек, один из которых недавно вернулся из России. На подконтрольной властям территории Донецкой области 16 июня не было подтверждено новых случаев заболевания. С начала пандемии на Донетчине выявлено 338 случаев COVID-19, в Луганской области — 66.

Двое человек скончались за минувшие сутки в отдельных районах Донецкой области вследствие заболевания коронавирусом. Еще 35 человек получили положительные результаты на COVID-19, заявили в группировке «ДНР». Согласно сообщению, умерли 71-летний мужчина и 53-летняя женщина. Всего группировка признает 889 случаев коронавируса в ОРДО, из них 45 — летальные.

Кабинет министров продлил адаптивный карантин в Украине до 31 июля. Как отметил премьер-министр Денис Шмыгаль, за последнюю неделю коронавирусом заразились 4853 человека. Это самое большое число за все время пандемии в Украине.

В подконтрольных боевикам Антрацитовском районе, Ровеньках и Свердловске с 23:00 16 июня сняты ограничения, введенные группировкой «ЛНР» из-за распространения коронавируса. В частности, возобновлена работа общественного транспорта. Въезд в Ровеньки и Антрацитовский район боевики ограничили после начала шахтерской забастовки на шахте «Комсомольская» 5 июня, ссылаясь на меры по борьбе с COVID-19. Забастовка завершилась 12 июня.

Политика

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что ведомство подготовило поправки к закону об «особом статусе» отдельных районов Донбасса, которые подразумевают имплементацию в него «формулы Штайнмайера». По словам представителя отдельніх районов Донетчины в ТКГ от Украины Сергея Гармаша, Офис президента подготовил поправки к уже существующему законопроекту об «особом статусе», а не новый законопроект.

«Нормандский формат» приостановлен из-за отсутствия прогресса по выполнению согласованных решений саммита в Париже в декабре 2019 года. Глава ОП Андрей Ермак заявляет, что проблема в российской стороне. При этом, он убежден, что саммит на уровне глав государств состоится в ближайшие месяцы.

Украина разрабатывает специальный механизм для переходного правосудия в отдельных районах Донбасса «ОРДЛО», заявил вице-премьер-министр, глава МинВОТ Алексей Резников.

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