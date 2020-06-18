На Донбассе погиб военнослужащий, еще двое получили ранения

За прошедшие сутки боевики на Донбассе 14 раз нарушили режим прекращения огня. В результате военнослужащий, еще один был ранен, а один получил боевое травмирование. Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.



По данным штаба, под обстрел попали позиции украинских военных в районе населенных пунктов Орехово, Крымское, Шумелы, Луганское, Пищевик, Авдеевка, Новотроицкое, Пески и Невельское.



При этом противник применял минометы 82мм и 120мм калибра, гранатометы различных систем, вооружение боевых машин пехоты, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.



«Для обеспечения полного контроля над ситуацией в районе проведения операции приняли необходимые меры огневого воздействия. Получив адекватный ответ от наших подразделений, противник прекратил обстрелы», — говорится в сообщении.



С начала текущих суток новых обстрелов не зафиксировано.