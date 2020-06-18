Минздрав прогнозирует до 7 тысяч смертей от коронавируса к концу года

К концу года в Украине ожидается от двух до семи тысяч смертей от коронавируса COVID-19 в зависимости от соблюдения карантинных норм населением.



Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко, представляя исследование, проведенное совместно с Киевской школой экономики.



Ляшко пояснил, что Украина точно не сможет пройти эпидемию по «зеленому» сценарию в 1000 смертей к концу года, так как уже зафиксировано 966 смертей.

Главный санитарный врач также представил расчеты, согласно которым в Украине из-за коронавируса умерли бы 125-140 тысяч человек в 2020 году, если бы не был введен карантин 12 марта.