Новые случаи коронавируса на Луганщине связаны с возвращением из РФ

В Луганской области за минувшие сутки выявлены два новых случая коронавируса. Об этом сообщает Луганский областной лабораторный центр.



Оба инфицированных проживают в пгт Беловодск.



«Один инфицированный приехал уже с клиническими симптомами заболевания. Был госпитализирован в инфекционное отделение Беловодской многопрофильной больницы, а вчера ПЦР тестирование подтвердило у него COVID-19. Второй случай — член семьи, который заразился через контакт с лицом, находившимся в самоизоляции после возвращения домой», — говорится в сообщении.



В целом в области с начала пандемии выявлены 68 случаев COVID-19, 49 человек уже выздоровели, 19 лечатся, из них 4 больных в инфекционных стационарах лечебных учреждений области, другие — амбулаторно.