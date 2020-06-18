Замглавы ОП о «нормандском формате»: Никому не нужен саммит ради саммита

Саммит лидеров государств «нормандского формата» нет смысла проводить, чтобы зафиксировать отсутствие результатов выполнения предыдущих договоренностей. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква в интервью агентству «Интерфакс-Украина».



«Берлин настроен на проведение следующего саммита в Нормандском формате, но никому не нужен саммит ради саммита. Приехать в Берлин или организовать видеоконференцию лидеров можно в любой момент. Но не для того, чтобы зафиксировать отсутствие результатов», — сказал он.



Жовква пояснил, что 2 июня представительная украинская делегация ехала в Берлин, чтобы скоординировать свою позицию с немецкой стороной о том, как можно ускорить динамику и в Минском процессе, и в нормандском формате.



«Мы ехали туда, осознавая ситуацию после Парижского саммита в Нормандском формате 9 декабря 2019 года. Большинство договоренностей того саммита не выполнено», — указал он.



По словам дипломата, в Германии услышали подходы Украины и поддержали их, о чем президенту Украины Зеленскому, в частности, сообщила канцлер ФРГ Ангела Меркель в телефонном разговоре 5 июня.



Жовква отметил, что с аналогичной целью делегация Украины 12 июня посетила и Париж, чтобы скоординировать свою позицию с еще одним партнером в «нормандском формате».