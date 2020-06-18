В «ЛНР» рассказали, почему снизилось число тестирований на COVID-19

Группировка «ЛНР» уменьшила количество проводимых тестов на наличие коронавирусной инфекции в связи с локализацией и якобы подавлением очагов заболеваемости. Об этом заявил главный санитарный врач Дмитрий Докашенко.



Уточняется, что очаги заболеваемости были в Антраците, Ровеньках и Свердловске.



По словам Докашенко в отдельных районах Луганщины на сегодняшний момент проводится до 100 исследований в день.



В наличии у группировки 1400 тестов. При необходимости намерены просить помощи по поставке дополнительных тест-систем у России.

Сегодня впервые с 5 июня «ЛНР» рассказала о числе заболевших на коронавирус на подконтрольной ей территории. Сообщается, что зарегистрировано 466 случаев коронавируса. Из них 11 человек умерли и 418 выздоровели.