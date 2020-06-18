Премьер-министр Денис Шмыгаль не видит оснований для отставки правительства после того, как парламент сегодня не поддержал программу деятельности Кабмина.



«Оснований для отставки правительства я не вижу», — сказал премьер журналистам у стен Верховной Рады.



Он подчеркнул, что правительство все равно намерено работать по своей программе.



Шмыгаль отметил, что у депутатов есть опасения, что может последовать необходимость кадровых изменений в правительстве, и у них бы не было такой возможности, приняв программу. По его словам, это и стало «камнем преткновений».

Верховная Рада 18 июня отказалась утвердить программу деятельности правительства. За документ было отдано только 207 голосов из 226 необходимых. Принятие программы правительства дало бы ему годовой иммунитет от отставки.