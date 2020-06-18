Миссии ОБСЕ зафиксировала недавно разрушенный дом в Зайцево Донецкой области, который ранее использовали вооруженные формирования. Об этом сообщается в отчете миссии.



«13 июня в жилом районе в юго-западной части н. п. Зайцево (50 км к северо-востоку от Донецка), примерно в 250 м к востоку от линии соприкосновения, беспилотный летательный аппарат (БПЛА) СММ среднего радиуса действия зафиксировал, по оценке, недавно разрушенный жилой дом», — говорится в отчете.



Отмечается, что определить тип примененного вооружения и направление огня наблюдателям миссии не удалось.