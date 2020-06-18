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Гиркин ищет новую работу: на нынешней не хотят рисковать из-за него

18 июня 2020, 13:52

Гиркин ищет новую работу: на нынешней не хотят рисковать из-за него

Бывший «министр обороны» группировки «ДНР», россиянин Игорь Гиркин (Стрелков) заявил, что ищет новую работу.

«Начинаю искать новую работу. На нынешней мне (со всем уважением) сообщили, что рисковать ради меня одного всей фирмой (с сотнями сотрудников) более не в состоянии», — написал он на своей странице во «ВКонтатке».

Гиркин не рассказывал о своем месте работы, лишь отмечал, что она находится в Москве. В прошлый раз он писал о поиске работы в 2016 году. 

В интервью Дмитрию Гордону он говорил, что в 2019 году продал свою медаль «За воссоединение Крыма с Россией» из-за материальных проблем.

Игорь Гиркин участвовал в конфликте на Донбассе с апреля по август 2014 года, после чего вернулся в Россию. До этого участвовал в захвате Крыма.

Является бывшим полковником ФСБ России. Рассказывал, что уволился из спецслужбы в 2013 году.

Гиркин является одним из четырех подозреваемых в крушении «Боинга» рейса MH17, который был сбит в небе над Донбассом в 2014 году. Судебные слушания по этому делу проходят в Нидерландах.

16 июня Офис генпрокурора Украины огласил подозрение Гиркину в нарушении законов и обычаев войны.

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