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Суд отложил заседание по делу Порошенко до 1 июля

18 июня 2020, 16:26

Суд отложил заседание по делу Порошенко до 1 июля

Печерский районный суд Киева отложил заседание по избранию меры пресечения пятому президенту и народному депутату Петру Порошенко до 1 июля. Такое решение принял судья Сергей Вовк в связи с ходатайством прокуратуры об изменении меры пресечения.

В ходе сегодняшнего заседания было объявлено, что генеральный прокурор Ирина Венедиктова теперь считает, что суду не нужно арестовывать Порошенко. Прокуратура попросила отпустить экс-президента под личное обязательство.

Позиция Венедиктовой основывается на том, что Порошенко, будучи нардепом, должен посещать заседания Верховной Рады, проводить встречи с избирателями. Кроме того, Офис генпрокурора учел слова Порошенко о том, что скрываться он не намерен.

10 июня Порошенко было объявлено подозрение в совершении уголовного преступления. По версии следствия, он подозревается в том, что, будучи президентом Украины, в 2018 году путем издания «явно преступного приказа» склонил тогдашнего главу Службы внешней разведки Егора Божко к превышению им власти и служебных полномочий при назначении Сергея Семочко заместителем руководителя СВР.

Порошенко уведомление о подозрении не подписал. Его адвокат заявил, что подозрение нардепу должно вручаться лично генпрокурором, а не по его поручению.

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