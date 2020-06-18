Зеленский: Украина требует полноправного членства в ЕС

Украина добивается полноправного членства в Европейском Союзе, заявил президент Владимир Зеленский. Об этом он сказал во время выступления на видеоконференции лидеров Восточного партнерства, передает пресс-служба Офиса президента.



«Восточное партнерство не должно ограничивать амбиции. Кому-то достаточно политического диалога, кому-то — стратегического партнерства с ЕС, кто-то стремится к интеграции в общий рынок на основании "четырех свобод", а кто-то, как Украина, требует полноправного членства в ЕС», — заявил президент.



Зеленский отметил, что Восточное партнерство полезно для Украины, если приближает ее к членству в ЕС.



Он выразил уверенность в возможности совместно преодолеть вызовы, в частности последствия пандемии коронавируса, с помощью углубления интеграции и увеличение координации между странами.



Также Зеленский поблагодарил ЕС за новую программу макрофинансовой помощи Украине в размере 1,2 млрд евро.