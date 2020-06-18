СБУ: Боевики удерживают в плену 231 человека. Большинство — гражданские

Службе безопасности Украины известно об удержании 231 человека незаконными вооруженными формированиями на Донбассе. Об этом «Новостям Донбасса» сообщили в пресс-центре спецслужбы.



По состоянию на 12 июня значатся как незаконно лишенные свободы 190 гражданских лиц, 37 военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, а также четыре участника добровольческих батальонов.



В СБУ подчеркнули, что украинская сторона принимает практические меры, направленные на освобождение всех незаконно удерживаемых в отдельных районах Донбасса.

Украинская сторона и боевики группировок «ДНР/ЛНР» проводят обмены удерживаемыми лицами во исполнение пункта 6 Минских договоренностей.



Последний обмен прошел 16 апреля в два этапа по формуле «20 на 14». Двадцать человек переданы украинской стороне, а взамен сепаратисты получили четырнадцать.



6 мая СБУ было известно об удержании 214 человек боевиками.