Путин пригрозил осложнением отношений между Украиной и РФ из-за слов Зеленского о ВОВ

Президент России Владимир Путин заявил, что слова украинского лидера Владимира Зеленского об ответственности СССР за развязывание Второй мировой войны негативно скажутся на отношениях между Киевом и Москвой. Об этом передает ТАСС.



«Негативно», — ответил Путин на вопрос, как подобные заявления Зеленского скажутся на двусторонних отношениях.



«Я думаю, что и для него, для самого Владимира Александровича, ничего в этом хорошего нет, имея в виду, что сама Украина сильно пострадала в ходе Второй мировой войны», — сказал он в интервью для фильма «Россия. Кремль. Путин».

Владимир Зеленский во время своего визита в Польшу в январе 2020 года заявил, что поддерживает позицию Польши о том, что ответственность за начало Второй мировой войны лежит на СССР и нацистской Германии. По его словам, Польша стала первой из стран, которые «почувствовали на себе сговор тоталитарных режимов», что и привело к началу войны и «позволило нацистам запустить смертоносный маховик холокоста».