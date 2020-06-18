По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня

Ситуация с распространением Covid-19

На подконтрольной властям территории Донецкой области за минувшие сутки выявлено 11 новых случаев заболевания коронавирусом, в Луганской области — 2. Общее число пациентов с коронавирусом на Донетчине по состоянию на 18 июня составляет 349 человек, на Луганщине — 68.



В отдельных районах Донетчины за сутки зафиксировано 37 новых случаев инфицирования COVID-19. Семь ранее заболевших скончались, заявили в группировке «ДНР». Всего формирование признает 926 случаев COVID-19.



«ЛНР» заявила о шести положительных результатах исследования на COVID-19 17 июня. С начала пандемии группировка подтверждает 466 случаев коронавируса.



Политика



Саммит лидеров государств «нормандского формата» нет смысла проводить, чтобы зафиксировать отсутствие результатов выполнения предыдущих договоренностей, заявил замруководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква.



Права человека



Службе безопасности Украины известно об удержании 231 человека незаконными вооруженными формированиями на Донбассе. Большинство из них — гражданские лица.



Группировка «ЛНР» приговорила жителя Алчевска к 10 годам лишения свободы по обвинению в «государственной измене» и работе на СБУ.



Общество



Международный комитет Красного Креста направил на неподконтрольную властям территорию Донбасса продуктовые наборы и стройматериалы весом более 45 тонн.



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