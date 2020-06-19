В ВСУ зафиксирован пятый летальный случай из-за COVID-19

В Львовской области умер военнослужащий вследствие заболевания коронавирусной инфекцией. Это пятый летальный случай в Вооруженных силах Украины с начала пандемии, сообщили в Командовании медицинских сил ВСУ.



Военный болел с 4 июня, проходил лечение в Военно-медицинском клиническом центре Западного региона Львова. У военного были хронические заболевания в связи с чем 10 июня его эвакуировали в Национальный военно-медицинский клинический центр «ГВКГ» в Киеве.



18 июня состояние его здоровья ухудшилось, реанимационная бригада начала интенсивную терапию, но наступила остановка сердца.



Кроме этого, в течение минувших суток в ВСУ зарегистрировано 11 новых случаев заболевания коронавирусом. Из них один работник ВСУ госпитализирован в Сарненскую центральную больницу, остальные лечатся дома (Киевская область — 2 военнослужащих, Винницкая область — 1, Волынская область — 1, Львовская область — 5).



Состояние здоровья пациентов удовлетворительное.



По состоянию на 10.00 19 июня коронавирусом в ВСУ болеет 143 человека, еще 242 выздоровели, пятеро — скончались.