Пограничники задержали бывшего боевика «ДНР»

Пограничники Краматорского отряда задержали гражданина Украины 1984 года рождения, который являлся боевиком группировки «ДНР». Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.



По данным правоохранителей, в 2014 году мужчина проходил службу в одном из подразделений незаконных вооруженных формирований «ДНР». Тогда он проверял транспорт и документы на одном из блокпостов в Краматорске Донецкой области.



По данному факту в Национальную полицию направлено уведомление об обнаружении признаков преступления, ответственность за которое предусмотрена части 2 статьи 260 Уголовного кодекса «Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований». Сведения были внесены в Единый реестр досудебных расследований. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.