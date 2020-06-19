МИД призвал к усилению санкций из-за голосования украинцев в ОРДЛО и Крыму за поправки в Конституцию РФ

Министерство иностранных дел расценивает решение РФ об участии украинцев в аннексированному Крыму и в отдельных районах Донбасса на референдуме об изменениях в Конституцию РФ очередной попыткой нарушения суверенитета Украины. Об этом говорится в комментарии МИД, размещенном пресс-службой ведомства.



«В Министерстве иностранных дел Украины воспринимают заявления российской оккупационной администрации о намерениях обеспечить голосование жителей оккупированных территорий Донбасса с незаконно выданными паспортами гражданина РФ на российском референдуме об изменениях в Конституцию как очередную попытку нарушения государственного суверенитета и территориальной целостности Украины», — говорится в сообщении.



В МИД подчеркнули, что незаконная паспортизация РФ в ОРДЛО — сознательный шаг, направленный на разрушение Минских договоренностей и продолжение ползучей аннексии Донбасса.



В ведомстве подчеркнули, что результаты незаконного голосования в Крыму будут юридически ничтожными, не будут иметь никаких правовых последствий и не будут признаны ни Украиной, ни международным сообществом.



«Общим ответом на незаконные действия РФ должно быть усиление политико-дипломатического и санкционного давления на государство-агрессора», — считают в украинском министерстве.