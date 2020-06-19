Экс-министру инфраструктуры Омеляну сообщено о подозрении

Детективы Национального антикоррупционного бюро сообщили бывшему министру инфраструктуры Владимиру Омеляну о подозрении в совершении незаконных действий, из-за которых государственный бюджет недополучил около 30,5 миллиона гривен.



Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.



Действия экс-чиновника квалифицированы по чсти 2 статьи 211 (издание должностным лицом нормативно-правового акта, что уменьшает поступления бюджета вопреки закону, если предметом таких действий были бюджетные средства в особо крупных размерах) Уголовного кодекса.



Подозрение оглашено из-за того, что Омелян в декабре 2017 года издал приказ об уменьшении всех портовых сборов (кроме маячного) на 20%. В то же время, один из этих сборов — административный — есть доходной частью государственного бюджета, поэтому изменить его размер могла только Верховная Рада, а не министр.



В НАБУ отметили, что министерство финансов выступало против уменьшения всех портовых сборов, среди прочего, подчеркивая, что уменьшение именно административного сбора приведет к недополучению доходов в госбюджет. В Бюро добавили, что Минфин информировал министра инфраструктуры об этом неоднократно.



Следствие считает, что приказ Омеляна привел к непоступлению в госбюджет в 2018 году 30,4 миллиона гривен: из ожидаемых 203,5 миллиона получено 173,1 миллиона гривен.



«Эти данные подтверждены Госаудитслужбой и судебной экспертизой. После министерство инфраструктуры признало, что приказ об уменьшении сборов не достиг поставленной цели», — подытожили в НАБУ.