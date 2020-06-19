Вакарчук вышел из фракции «Голос», чтобы автоматически потерять мандат нардепа

Народный депутат Святослав Вакарчук вышел из парламентской фракции «Голос». Об этом сообщил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.



«Сообщаю о выходе народного депутата Вакарчука Святослава Ивановича из депутатской фракции политической партии «Голос», — сказал Разумков на пленарном заседании Рады в пятницу.



Сам Вакарчук объяснил, что покинул фракцию для того, чтобы утратить мандат нардепа автоматически. Ранее Раде не хватило голосов для прекращения полномочий Вакарчука.



«Поскольку собственное решение я не меняю, то единственный выбор, который Верховная Рада мне оставила по закону, это: сначала выйти из фракции, а потом быть исключенным съездом партии из избирательного списка, что, согласно Конституции, автоматически приведет к потере мною депутатского мандата», — написал он в Facebook.



Вакарчук отметил, что останется членом партии «Голос» и сделает все от себя зависящее, чтобы партия развивалась и была успешной.



Следующей по списку партии «Голос» кандидат в нардепы Алина Свидерская.