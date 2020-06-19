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«ДНР» вырезала фразу Пушилина о «Викторе Федоровиче»

19 июня 2020, 15:34

«ДНР» вырезала фразу Пушилина о «Викторе Федоровиче»

Во время «прямой линии» 16 июня глава группировки «ДНР» Денис Пушилин неправильно назвал имя министра угольной промышленности СССР Александра Федоровича Засядько. При обсуждении текущей ситуации на шахтах Пушилин вспомнил о советском деятеле, но назвал его Виктором Федоровичем. 

«Донбасс всегда славился легендарными, героическими личностями шахтерского направления. Все знают Виктора Федоровича — не Януковича — Засядько», — заявил Пушилин.

Этот момент кто-то из зрителей записал еще во время трансляции. Он появился в местных сообществах в соцсетях.

Выступление Пушилина в прямом эфире транслировал в YouTube сепаратистский телеканал «Юнион». После окончания трансляции запись перестала быть доступной.

Позже на подконтрольных «ДНР» YouTube-каналах было опубликовано видео «прямой линии» уже без фразы Пушилина о «Викторе Федоровиче» — ее вырезали.

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