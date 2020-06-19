Таран назначил нового замкомандующего Военно-Морскими силами ВСУ

Заместителем командующего Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины назначен Алексей Доскато. Соответствующий приказ подписал министр обороны Андрей Таран, передает пресс-сужба ВМС ВСУ.



«Приказом министра обороны Украины от 17 июня 2020 года № 259 капитан 1 ранга Алексей Доскато назначен заместителем командующего Военно-морских сил Вооруженных сил Украины», — говорится в сообщении.



Доскато нес корабельную службу в течение 12 лет, командовал противолодочным корвета «Винница» и большого десантного корабля «Константин Ольшанский», возглавлял бригаду надводных кораблей и военно-морскую базу.



Награжден орденом Даниила Галицкого, а также знаками отличия командующего национального флота, начальника Генерального штаба ВСУ и министра обороны Украины.