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«ДНР» разрешила отпраздновать выпускной в кафе во время карантина

19 июня 2020, 17:38

«ДНР» разрешила отпраздновать выпускной в кафе во время карантина

Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин приостановил на один день часть ограничительных мер, которые действовали из-за угрозы коронавируса, для проведения выпускных вечеров. Об этом пишет сепаратистский сайт ДАН.

Запрет на проведения массовых мероприятий и ограничение режима работы предприятий общественного питания сняты с 05:00 по 23:00 19 июня 2020 года.

За минувшие сутки на подконтрольной группировке «ДНР» территории было выявлено 33 новых случаев инфицирования коронавирусом COVID-19. Пятеро ранее заболевших скончались.

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