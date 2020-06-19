«ДНР» разрешила отпраздновать выпускной в кафе во время карантина

Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин приостановил на один день часть ограничительных мер, которые действовали из-за угрозы коронавируса, для проведения выпускных вечеров. Об этом пишет сепаратистский сайт ДАН.



Запрет на проведения массовых мероприятий и ограничение режима работы предприятий общественного питания сняты с 05:00 по 23:00 19 июня 2020 года.



За минувшие сутки на подконтрольной группировке «ДНР» территории было выявлено 33 новых случаев инфицирования коронавирусом COVID-19. Пятеро ранее заболевших скончались.