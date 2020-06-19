В Авдеевке обстрелом повреждены три дома

Фото: Facebook/ операциx Объединенных сил

В результате обстрела 18 июня в Авдеевке разрушено хозяйственное здание, а также поврежден фасад и крыша двух жилых домов. Об этом сообщает пресс-служба штаба операции Объединенных сил.



Кроме этого, еще две мины разорвались на приусадебном участке.



«18 июня 2020 года, в вечернее время из направлений неподконтрольных правительству Украины поселков Яковлевка и Минеральное Донецкой области наемники совершили обстрел по жилым домам Авдеевки. Враг применил минометы калибра 82 и 120 мм», — говорится в сообщении.



Пострадавших в результате обстрела нет.



Фото: Facebook/ операциx Объединенных сил