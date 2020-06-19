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Премьер признал начало новой волны эпидемии коронавируса в Украине

19 июня 2020, 19:56

Премьер признал начало новой волны эпидемии коронавируса в Украине

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о том, что в Украине началась новая волна заболеваемости коронавирусом. И призвал граждан страны соблюдать правила карантина. Об этом он сказал на заседании правительства.

«Мы фактически сегодня получаем начало очередной или первой, или второй волны, как хотите это назвать, волны заболеваемости коронавирусом», — сказал Шмыгаль.

Он напомнил, что в Украине сегодня зафиксирован новый рекорд заболеваемости коронавирус — 921 случай в сутки.

По его словам, увеличение количества больных произошло из-за несоблюдения правил дистанцирования, масочного режима и дезинфекции.

Премьер призвал соблюдать дистанцию, носить маски и проводить дезинфекцию. А также пообещал, что правительство усилит контроль за соблюдением карантина, в частности со стороны Нацполиции и Госпотребслужбы.

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