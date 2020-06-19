ОБСЕ зафиксировала нарушения режима тишины у Петровского и нашла новые мины

Миссия ОБСЕ впервые обнаружила противотанковые мины к северу от Петровского, а также зафиксировала нарушения режима прекращения огня в пределах участка разведения в этом районе. Об этом сообщает в отчете миссии.



«Вечером 17 и ночью 18 июня камера СММ, установленная в 2 км к востоку от Богдановки, зафиксировала 1 взрыв (по оценке, в воздухе), 3 пролетевших неопределенных боеприпаса и 1 осветительную ракету — все на расстоянии около 3 км к востоку и востоко-юго-востоку в пределах участка разведения в районе Петровского», — говорится в отчете.



Так, 17 июня за пределами участка разведения у Петровского наблюдатели миссии впервые обнаружили противотанковую мину TM-62 с ручкой для переноски недалеко от дороги, проходящей между Петровским и н. п. Стыла.



Еще в 50 м к югу беспилотник миссии также впервые зафиксировал 3 противотанковые мины TM-62.

По оценке наблюдателей, все вышеупомянутые мины принадлежали вооруженным формированиям.