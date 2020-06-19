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По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 19 июня

19 июня 2020, 23:01

По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 19 июня

Ситуация с распространением Covid-19

За прошедшие сутки в Украине обнаружили 921 случай коронавируса COVID-19. Это стало новым антирекордом с начала пандемии. Всего в Украине выявлено 34 984 случая коронавируса. Из них 16 033 человека выздоровели, а 985 умерли.

Новый случай на подконтрольной территории Донецкой области был обнаружен у 35-летнего жителя Светлодарска, который вернулся из России. В целом, известно о 350 случаях инфицирования и 8 летальных случаях в области.

На Луганщине по состоянию на 19 июня известно о 71 инфицированном. За прошедшие сутки подтверждено еще три случая заболевания. Двое заболевших - это семья из города Рубежное из круга ранее установленных контактных лиц. Третий инфицированный - житель Новопсковского района, который вернулся из России уже с клиническими проявлениями.

Группировка «ЛНР» подтвердила 469 случаев коронавируса. За минувшие сутки на подконтрольной группировке территории обнаружено трое новых инфицированных

Группировка «ДНР» сообщила о смерти 5 больных коронавирусом. За минувшие сутки на подконтрольной боевикам территории обнаружили 33 новых случая заболевания

Министерство здравоохранения Украины инициирует введение жестких ограничений в условиях адаптивного карантина в определенных регионах.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о том, что в Украине началась новая волна заболеваемости коронавирусом. 

Политика

Из-за отсутствия прогресса в выполнении Минских соглашений главы государств и правительств стран Евросоюза договорились о продлении секторальных санкций, введенных против России в 2014 году.

Общество

На КПВВ «Станица Луганская» боевики начали свободно впускать людей, которые зарегистрированы на оккупированной территории. Ранее группировка «ЛНР» пропускала лишь по спискам. На остальных пунктах пропуска боевики отказываются пропускать граждан через линию соприкосновения, ссылаясь на карантинные ограничения.

Группировка «ДНР» обещает открыть КПВВ с 22 июня и ждет, что украинская сторона согласует с ней пропуск людей на линии соприкосновения.

Боевые действия

Группировка «ДНР» заявила о ранении жителя поселка шахты 6/7 на окраине Горловки в результате обстрела.

В группировке «ЛНР» заявили о гибели жителя Золотого-5 и ранении еще двух в результате обстрела.

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