На Донетчине зафиксировали 5 новых случаев COVID-19

За сутки 19 июня в Донецкой области выявили 5 новых случаев инфицирования коронавирусом. Об этом сообщил глава областной госадминистрации Павел Кириленко.
Вирус обнаружили у 66-летней женщины в Мариуполе, 57-летней медработницы в Краматорске, 23-летнего мужчины в Соледарской ОТО, 75-летнего мужчины в Славянске и у 48-летней женщины в Допрополье.
В двух случаях (в Славянске и Доброполье) пациентам предварительно был установлен диагноз «пневмония». Остальные — из круга контактных лиц, у которых наличие вируса подтвердили ранее.
Также сообщается о трех выздоровевших пациентах.
Всего на подконтрольной Украине части Донетчины выявили 355 случаев COVID-19. Из них 166 человек выздоровели, 8 умерли. На лечении остается 181 человек.
У Минздрава нет официальных данных о количестве больных коронавирусом в неподконтрольных районах Донецкой и Луганской областей, а также в аннексированном Крыму.
Группировка «ДНР» подтверждает 959 случаев COVID-19. Из них выздоровел 261 человек, а 57 скончались.
Группировка «ЛНР» выявила 469 случаев заболевания коронавирусом. Из них 420 человек выздоровели, а 11 человек — умерли.
По состоянию на утро 20 июня в Украине выявили 35 825 случай коронавируса COVID-19. Из них 16 406 человек выздоровели, а 994 умерли.