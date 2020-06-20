На Донетчине зафиксировали 5 новых случаев COVID-19

За сутки 19 июня в Донецкой области выявили 5 новых случаев инфицирования коронавирусом. Об этом сообщил глава областной госадминистрации Павел Кириленко.



Вирус обнаружили у 66-летней женщины в Мариуполе, 57-летней медработницы в Краматорске, 23-летнего мужчины в Соледарской ОТО, 75-летнего мужчины в Славянске и у 48-летней женщины в Допрополье.



В двух случаях (в Славянске и Доброполье) пациентам предварительно был установлен диагноз «пневмония». Остальные — из круга контактных лиц, у которых наличие вируса подтвердили ранее.



Также сообщается о трех выздоровевших пациентах.



Всего на подконтрольной Украине части Донетчины выявили 355 случаев COVID-19. Из них 166 человек выздоровели, 8 умерли. На лечении остается 181 человек.





У Минздрава нет официальных данных о количестве больных коронавирусом в неподконтрольных районах Донецкой и Луганской областей, а также в аннексированном Крыму.



Группировка «ДНР» подтверждает 959 случаев COVID-19. Из них выздоровел 261 человек, а 57 скончались.



Группировка «ЛНР» выявила 469 случаев заболевания коронавирусом. Из них 420 человек выздоровели, а 11 человек — умерли.