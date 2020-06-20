«ДНР» сообщила о 35 новых случаях коронавируса в ОРДО

За минувшие сутки на подконтрольной группировке «ДНР» территории выявили 35 новых случаев инфицирования коронавирусом COVID-19. Кроме того, зарегистрировали 2 летальных случая – мужчины в возрасте 62 и 63 лет, передает «минздрав ДНР».



Все случаи коронавирусной инфекции обнаружили у контактных с заболевшими ранее лиц, среди них 5 медицинских работников и 1 ребенок. Как сообщается, в настоящее время состояние пациентов удовлетворительное.



Также там добавили, что по результатам двух отрицательных тестов с полным выздоровлением выписаны 17 человек.



Всего «ДНР» подтверждает подтверждает 994 случаев COVID-19. Из них выздоровел 278 человек, а 59 скончались. На лечении находится 641 пациент.

У Минздрава Украины нет официальных данных о количестве больных коронавирусом в неподконтрольных районах Донецкой и Луганской областей, а также в аннексированном Крыму.



На подконтрольной Украине части Донецкой области выявлено 355 случаев COVID-19.