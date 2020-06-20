В рядах ВСУ за сутки выявили 10 новых случаев COVID-19

В Вооруженных силах Украины за прошедшие сутки обнаружили 10 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщает командование Медицинских сил ВСУ.



Четверо заболевших лечатся в учреждениях здравоохранения, шестеро — дома под наблюдением медиков.



Общее количество больных в ВСУ возросло до 137. Всего за время пандемии выздоровели 258 человек, пятеро — умерли от осложнений.

По состоянию на утро 20 июня в Украине выявили 35 825 случай коронавируса COVID-19. Из них 16 406 человек выздоровели, а 994 умерли.