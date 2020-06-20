Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

В Украине усилят проверки кафе, ресторанов и транспорта из-за роста заболеваемости COVID-19

20 июня 2020, 15:36

В Украине усилят проверки кафе, ресторанов и транспорта из-за роста заболеваемости COVID-19

На следующей неделе в Украине усилят проверки заведений общественного питания и транспорта по соблюдению карантина в условиях роста заболеваемости на коронавирус. Об этом шла речь на совещании у президента Владимира Зеленского.

«Если заведения не следят за тем, чтобы люди были в масках, чтобы была соблюдена дистанция, меры безопасности, то должны нести за это ответственность. Общественные места должны соответствовать эпидемиологическим требованиям во время карантина», — подчеркнул глава государства.

Министр внутренних дел Арсен Аваков отчитался, что с начала ослабления карантина полицейские совершили более 2,5 тыс. проверок общественного транспорта.

Зафиксировали 703 нарушения, связанные с несоблюдением мер безопасности, неисправностью транспортных средств и проблемами с лицензиями. На владельцев транспортных средств наложены штрафы, общая сумма достигает 2 млн гривен.

Из-за роста заболеваемости в течение последней недели правительство продолжило карантин до 31 июля. В то же время карантин будет адаптивным. Это означает, что отменять определенные ограничения будут только в тех регионах, где это позволяет делать эпидемическая ситуация. В отдельных регионах карантин могут усилить.

По состоянию на утро 20 июня в Украине выявили 35 825 случай коронавируса COVID-19. Из них 16 406 человек выздоровели, а 994 умерли. Показатель заболеваемости снизился после трех дней антирекордов — 841 человек за сутки 19 июня.

Читайте также:

«Новости Донбасса» в Telegram – только самое важное. Подписывайтесь!

 

ТЕГИ

Прочее
Карантин коронавирус
Люди
Владимир Зеленский

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
12:01
«Полиция ДНР» избила нарушителей комендантского часа в Зугрэсе
23:01
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 19 июня
22:20
ОБСЕ зафиксировала нарушения режима тишины у Петровского и нашла новые мины
17:54
В «ЛНР» заявили о гибели жителя Золотого-5 и двух раненных в ходе обстрела
17:38
«ДНР» разрешила отпраздновать выпускной в кафе во время карантина
16:06
«ДНР» обещает начать пропуск через КПВВ с 22 июня
15:34
«ДНР» вырезала фразу Пушилина о «Викторе Федоровиче»
13:12
В Донецке два дня будут перекрывать центр из-за подготовки к параду «ДНР»
12:27
«ДНР» заявила о ранении жителя Горловки
10:55
«ДНР» заявила о пяти умерших от коронавируса и 33 заболевших за сутки
10:40
«ЛНР» подтвердила 469 случаев коронавируса
09:52
Беспилотник ОБСЕ глушили над участком разведения
22:08
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
20:43
СБУ: Боевики удерживают в плену 231 человека. Большинство — гражданские
16:56
«ЛНР» лишила свободы на 10 лет жителя Алчевска по обвинению в «госизмене»
все новости
17:40
Бывший военный ВСУ планировал теракты на Луганщине — Офис генпрокурора
17:25
Песков о возможности изменений минских договоренностей: «Ситуация очень небезопасная»
16:57
В Донецкой области задержали пьяного мужчину, который разгуливал с гранатой по улице
16:26
«ДНР» сообщила о ранении мирного жителя в Горловке
15:36
В Украине усилят проверки кафе, ресторанов и транспорта из-за роста заболеваемости COVID-19
14:37
Шахтеры призвали президента Зеленского спасти угольную отрасль
14:18
На Луганщине зафиксировали новый случай коронавируса
13:23
С начала суток боевики 16 раз нарушили режим тишины на Донбассе, ранен военный
12:58
В рядах ВСУ за сутки выявили 10 новых случаев COVID-19
12:01
«Полиция ДНР» избила нарушителей комендантского часа в Зугрэсе
11:25
«ДНР» сообщила о 35 новых случаях коронавируса в ОРДО
10:42
На растяжке возле своего дома подорвалась экс-пленница «ДНР» Валентина Бучок
09:34
На Донетчине зафиксировали 5 новых случаев COVID-19
09:06
За сутки в Украине зафиксировали 841 случай коронавируса и 9 смертей
08:58
Сутки на Донбассе: боевики 8 раз обстреляли позиции ВСУ, двое украинских военных подорвались на мине
все новости
ВИДЕО
«Полиция ДНР» избила нарушителей комендантского часа в Зугрэсе
20 июня, 12:01
«ДНР» вырезала фразу Пушилина о «Викторе Федоровиче»
19 июня, 15:34
Закон о референдуме. Демократия или угроза ►
18 июня, 17:03

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

(Р) — этим символом обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция