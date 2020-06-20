В Украине усилят проверки кафе, ресторанов и транспорта из-за роста заболеваемости COVID-19

На следующей неделе в Украине усилят проверки заведений общественного питания и транспорта по соблюдению карантина в условиях роста заболеваемости на коронавирус. Об этом шла речь на совещании у президента Владимира Зеленского.



«Если заведения не следят за тем, чтобы люди были в масках, чтобы была соблюдена дистанция, меры безопасности, то должны нести за это ответственность. Общественные места должны соответствовать эпидемиологическим требованиям во время карантина», — подчеркнул глава государства.



Министр внутренних дел Арсен Аваков отчитался, что с начала ослабления карантина полицейские совершили более 2,5 тыс. проверок общественного транспорта.



Зафиксировали 703 нарушения, связанные с несоблюдением мер безопасности, неисправностью транспортных средств и проблемами с лицензиями. На владельцев транспортных средств наложены штрафы, общая сумма достигает 2 млн гривен.

Из-за роста заболеваемости в течение последней недели правительство продолжило карантин до 31 июля. В то же время карантин будет адаптивным. Это означает, что отменять определенные ограничения будут только в тех регионах, где это позволяет делать эпидемическая ситуация. В отдельных регионах карантин могут усилить.



По состоянию на утро 20 июня в Украине выявили 35 825 случай коронавируса COVID-19. Из них 16 406 человек выздоровели, а 994 умерли. Показатель заболеваемости снизился после трех дней антирекордов — 841 человек за сутки 19 июня.