В Донецкой области задержали пьяного мужчину, который разгуливал с гранатой по улице

В городе Украинск Донецкой области задержали пьяного мужчину, который разгуливал по улице с гранатой. Об этом сообщили в полиции области.

Вечером 19 июня в дежурную часть полиции обратилась 34-летняя женщина с просьбой защитить ее от сожителя. На вызов выехала следственно-оперативная группа полиции, однако мужчину дома они не застали.

Заявительница рассказала правоохранителям, что у нее возникла ссора с пьяным мужем, а потом он ушел из дома, прихватив с собой гранату.

Уже через 20 минут на одной из улиц стражи порядка обнаружили разыскиваемого, у которого действительно была с собой граната РГД-5. На вопрос откуда у него взрывоопасный предмет, мужчина объяснил, что привез его из зоны проведения боевых действий. Гранату изъяли и направили на экспертизу.

По факту правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 263 «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами» Уголовного кодекса Украины, открыли уголовное производство.

В полиции напомнили, что незаконное хранение оружия — преступление, которое влечет за собой уголовную ответственность в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.