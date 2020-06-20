Бывший военный ВСУ планировал теракты на Луганщине — Офис генпрокурора

Бывший военнослужащий Вооруженных сил Украины планировал взорвать несколько объектов военной инфраструктуры и транспортного сообщения в Луганской области. Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.



Сообщается, что мужчина в течение 2018-2019 годов проходил службу в районе операции Объединенных сил в Донецкой области и после совершения преступления планировал перейти линию разграничения и устроиться на службу в группировке «ЛНР».



Для осуществления задуманного бывший военный установил взрывные устройства у здания 59-го военного госпиталя в Северодонецке, в котором находится около 170 больных военнослужащих и медиков. Также он заложил взрывчатку на железнодорожной станции в городе Рубежное на участке пути, где обычно проводится разгрузка военной техники.



Согласно сообщению ОГП, правоохранители разоблачили и задержали злоумышленника, а заложенную ним взрывчатку изъяли. Проводятся неотложные следственные действия по установлению всех обстоятельств преступления.



