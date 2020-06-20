Бунт в «ЛНР» и судьба захваченных предприятий. Донбасс сегодня ►

Смотрите в этом выпуске программы «Донбасс сегодня»:



• Что сегодня происходит с захваченными украинскими предприятиями под контролем «ДНР» и «ЛНР» и действительно ли они могут вернуться украинским владельцам?



• Шахтерские бунты на территории подконтрольной группировке «ЛНР» уже прокатились по нескольким городам. Шахтеры в Антраците не поднимались из забоя, и пикетировали местный горсовет. Самопровозглашенные власти задействовали против митингующих весь арсенал репрессий «МГБ»: от блокировки связи до задержаний. Чего добились горняки и что ждет угольную промышленность под контролем «ЛНР» и «ДНР»?



• Киев не отказывается от идеи провести выборы в Донецке и Луганске по украинским законам уже в 2020 году? И почему в прифронтовых городах не проводят местные выборы?