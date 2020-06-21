На Донбассе получили ранение четверо украинских военных

В ходе военных действий на Донбассе получили ранения четверо украинских военных. Один из них — с начала суток воскресенья, 21 июня. Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.



По данным штаба, за минувшие сутки боевики 28 раз нарушили режим прекращения огня. С начала текущих суток зафиксировано 4 случая.



Обстрелам подверглись украинские подверглись украинские позиции в районе населенных пунктов Шумы, Зализне, Крымское, Хутор Вольный, Новоалександровка, Троицкое, Золотое-4, Орехово и Попасная, Новозвановка, Луганское, Новотошковское, Авдеевка, Павлополь и Широкино



В частности, боевики применяли минометы калибра 120-мм и 82-мм, 152-х и 122-мм артиллерийские системы, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

20 июня в окрестностях Павлополя Донецкой области возле жилых домов и позиций украинских военных были обнаружены и уничтожены две неуправляемые авиационные ракеты С-8.