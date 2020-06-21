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В Донецкой области — семь новых случаев COVID-19 за сутки

21 июня 2020, 08:27

В Донецкой области — семь новых случаев COVID-19 за сутки

За минувшие сутки, 20 июня, в Донецкой области обнаружены семь новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Из них шесть в Славянске и один в Черкасской ОТГ. Об этом сообщил глава облгосадминистрации Павел Кириленко.

«Один положительный результат ПЦР-теста получил 71-летний мужчина из Славянска, у которого ранее была диагностирована пневмония, остальные (пятеро женщин из Славянска 32, 35, 46, 52, 63 лет и 59-летняя женщина из Черкасской ОТГ) — это круг контактных лиц, у которых коронавирус был обнаружен ранее», — говорится в сообщении.

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