В Украине 735 новых заболевших коронавирусом за минувшие сутки

В Украине по состоянию на утро 21 июня выявлено 735 новых случаев инфицирования коронавирусом за сутки, 103 человека из числа ранее заболевших Covid-19 выздоровели, восемь умерли. Об этом сообщается на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО.



Число инфицированных по нарастающим итогам с начала пандемии составило на утро воскресенья 36 560 человек, выздоровевших — 16 509, умерших превысило одну тысячу и составило 1 002 человека.



Днем ранее сообщалось о 841 заболевшем за сутки, 18 июня — о 921 заболевшем, 18 июня было 829 новых инфицированных.