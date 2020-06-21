На оккупированной Донетчине число случаев коронавируса превысило 1000

На подконтрольной группировке «ДНР» территории число зарегистрированных и подтвержденных случая инфекции COVID-19 увеличилось до 1003. За минувшие сутки выявлено девять новых случаев заболевания. Об этом сообщает так называемый «минздрав».



Утверждается, что новые случаи коронавирусной инфекции обнаружены у лиц контактных с заболевшими ранее, среди них 5 медицинских работников.



Кроме того, зарегистрировано 1 летальный случай — мужчина в возрасте 75 лет.



Из общего числа заболевших на лечении — 665 пациентов,выписаны — 278 человек, летальных случаев — 60.