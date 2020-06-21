В Станице Луганской от взрыва в частном доме погибла семья

В поселке Станица Луганская вечером 20 июня от взрыва в частном доме погибли муж и жена. Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Луганской области.



«Правоохранители установили, что по данному адресу произошел взрыв неустановленного взрывного устройства, в результате которого от полученных травм погибли владельцы дома — мужчина 1962 года рождения и женщина 1968 года рождения», — говорится в сообщении.



По предварительным данным, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время ссоры с женой привел в действие неизвестное взрывное устройство,вероятно, гранату Ф-1.



Факт происшествия внесен в ЕРДР.