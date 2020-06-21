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В Киеве произошел взрыв газа в многоэтажке: разрушены несколько этажей, есть погибшие

21 июня 2020, 13:11

В Киеве произошел взрыв газа в многоэтажке: разрушены несколько этажей, есть погибшие

Фото: Facebook/ Arseniy Halushka Фото: Facebook/ Arseniy Halushka

В Киеве в многоэтажке по ул. Соломии Крушельницкой, 1/5 произошел взрыв газа, в результате взрыва разрушены несколько этажей.

В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что взрыв предварительно газовоздушной смеси произошел в 10:00 с последующим разрушением межэтажных перекрытий 4, 5, 6, 7, 8 этажей.

Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко сообщил, что найдены тела уже двух погибших вследствие взрыва, передает «Интерфакс-Украина».

Он отметил, что количество погибших устанавливается.

По предварительным данным, взрыв произошел приблизительно на шестом этаже дома.

Глава Нацполиции добавил, что готовится отселение жителей дома.

Трое человек были разблокированы из-под завалов, эвакуирован 21 человек, поиски еще троих человек продолжаются.

По факту взрыва столичная прокуратура открыла уголовное производство по статье нарушение правил безопасности при обращении с газом. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Производство открыли по ч. 2 ст. 270 (нарушение правил безопасности при обращении с газом, что привело к тяжелым последствиям, гибели и травмированию людей) Уголовного кодекса.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что есть две версии причины взрыва в многоэтажке - взрыв газа или подрыв взрывного устройства.

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