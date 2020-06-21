Главные новости Донбасса за неделю

Ситуация с распространением COVID-19

По состоянию на 21 июня на подконтрольной властям территории зафиксировано 362 случая заболевания коронавирусом, в Луганской области — 72. Группировка «ДНР» признает коронавирус у 1003 человек. «ЛНР» не сообщает о новых случаях COVID-19 с 19 июня; на тот момент в формировании признавали 469 случаев болезни.



Урегулирование конфликта



Представители Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) в ходе онлайн-заседания 15 июня заявили о необходимости полного восстановления украинской юрисдикции в отдельных районах Донбасса.



Спецпредставительница председателя ОБСЕ в ТКГ Хайди Грау призвала стороны продолжить работу над восстановлением пропуска граждан через линию соприкосновения.



Обмен удерживаемыми лицами зависит от доступа представителей Международного комитета Красного Креста в отдельные районы Донбасса, заявила представительница Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ, нардеп Галина Третьякова. Доступ МККК в места удержания в ОРДЛО является одной из договоренностей «нормандской четверки» по итогу парижского саммита в декабре 2019 года.



Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что ведомство подготовило поправки к закону об «особом статусе» отдельных районов Донбасса, которые подразумевают имплементацию в него «формулы Штайнмайера».



«Нормандский формат» приостановлен из-за отсутствия прогресса по выполнению согласованных решений саммита в Париже в декабре 2019 года. Глава ОП Андрей Ермак заявляет, что проблема — в российской стороне. При этом, он убежден, что саммит на уровне глав государств состоится в ближайшие месяцы.



Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что урегулирование ситуации на Донбассе зайдет в тупик в случае озвучивания официальными лицами Украины заявлений о выходе Киева из Минского процесса.



Лидеры стран Евросоюза договорились о продлении секторальных санкций, введенных против России в 2014 году за нарушение территориальной целостности Украины.



Права человека



Киев не владеет информацией почти о 150 тысячах пенсионеров, проживающих на временно оккупированной территории Донбасса, заявила министр социальной политики Украины Марина Лазебная.



Группировка «ЛНР» лишила свободы двух украинцев по обвинению в работе на Службу безопасности Украины. Житель Бердянска приговорен к 13,5 годам лишения свободы; житель Алчевска получил 10 лет тюрьмы.



Общество



В подконтрольных боевикам Антрацитовском районе, Ровеньках и Свердловске с 23:00 16 июня сняты ограничения, введенные группировкой «ЛНР» из-за распространения коронавируса. В частности, возобновлена работа общественного транспорта. Въезд в Ровеньки и Антрацитовский район боевики ограничили после начала шахтерской забастовки на шахте «Комсомольская» 5 июня, ссылаясь на меры по борьбе с COVID-19. Забастовка завершилась 12 июня.



С 1 июля «ДНР» планирует разрешить выезд на территорию России для получения российского паспорта. В то же время, впускать в отдельные районы Донецкой области с подконтрольной властям территории боевики будут только по спискам.



На КПВВ «Станица Луганская» 19 июня боевики начали свободно впускать людей, которые зарегистрированы на оккупированной территории.



Офис генерального прокурора объявил бывшему «министру обороны ДНР», россиянину Игорю Гиркину подозрение в нарушении законов и обычаев войны.



Международный комитет Красного Креста направил на неподконтрольную властям территорию Донбасса продуктовые наборы и стройматериалы весом более 45 тонн.



Боевые действия



С 15 по 21 июня в результате обстрелов на Донбассе погибли двое украинских военнослужащих, 12 получили ранения. Еще двое бойцов Объединенных сил пострадали при подрыве на взрывном устройстве.



Жительница Авдеевки Донецкой области получила ранение 15 июня в ходе обстрела.



Дайджест тв-еженедельников о Донбассе



«Донбасс сегодня»: Что происходит с захваченными украинскими предприятиями под контролем «ДНР» и «ЛНР»? Чего добились горняки после протестов в отдельных районах Луганщины, и что ждет угольную промышленность под контролем «ЛНР» и «ДНР»? // Киев не отказывается от идеи провести выборы в Донецке и Луганске по украинским законам уже в 2020 году? И почему в прифронтовых городах не проводят местные выборы?



«Донбасс Реалии»: Как украинская армия оказалась на российской территории? // Огонь из России. Потери Украины // Что повлияло на ход войны на Донбассе? // Поправки в Конституцию РФ для Путина — угроза для Украины? // Боевики «ДНР» ведут международный бизнес?



Подписывайтесь на рассылку: