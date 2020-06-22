Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

На Донбассе ранены двое украинских военных

22 июня 2020, 08:15

На Донбассе ранены двое украинских военных

За минувшие сутки пророссийские боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в результате чего ранен украинский военнослужащий. Еще один украинский военный был ранен сегодня.

Об этом сообщил пресс-центр операции Объединенных сил.

Отмечается, что боевики применили запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также вооружения БМП, гранатометы различных систем, противотанковые ракетные комплексы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В штабе добавили, что незаконные вооруженные формирования совершили обстрел населенного пункта в Донецкой области, название которого в сводке не указано. Отмечается, что украинская сторона открывала огонь в ответ.

Уточняется, что огонь велся по позициям украинских военных у Крымского, Жележного, Шум, Новотошковского, Авдеевки.

Кроме того, в штабе заявили, что боевики применили противотанковый ракетный комплекс «Корнет» калибра 152 мм, чем подвергли опасности гражданских жителей, проживающих вблизи линии соприкосновения в Бердянском. Противотанковая управляемая ракета взорвалась неподалеку местной амбулатории, никто из местных жителей не пострадал.

С начала текущих суток зафиксировано 7 случаев нарушения режима прекращения огня, один украинский военный получил ранения.

Также в пресс-центре отметили, что боевики в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» вблизи Хутора Вольный трижды открывали огонь из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также минометы 120-го калибра применили у Новотошковского, Орехово и Голубовского. Оборонительные укрепления украинских военнослужащих неподалеку Попасной были обстреляны из станковых противотанковых гранатометов.

ТЕГИ

Прочее
ситуация на фронте

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
09:57
«ЛНР» сообщила о 471 случае COVID-19
23:43
Главные новости Донбасса за неделю
16:55
ОБСЕ зафиксировала нарушения режима тишины на участке разведения
14:43
«ДНР» заявила, что откроет пункт пропуска «Еленовка» 22 июня на въезд, а с 25 июня — на выезд
10:35
На оккупированной Донетчине число случаев коронавируса превысило 1000
10:15
В «ДНР» заявили о ранении жительницы Донецка в результате обстрела
19:23
Бунт в «ЛНР» и судьба захваченных предприятий. Донбасс сегодня ►
12:01
«Полиция ДНР» избила нарушителей комендантского часа в Зугрэсе
23:01
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 19 июня
22:20
ОБСЕ зафиксировала нарушения режима тишины у Петровского и нашла новые мины
17:54
В «ЛНР» заявили о гибели жителя Золотого-5 и двух раненных в ходе обстрела
17:38
«ДНР» разрешила отпраздновать выпускной в кафе во время карантина
16:06
«ДНР» обещает начать пропуск через КПВВ с 22 июня
15:34
«ДНР» вырезала фразу Пушилина о «Викторе Федоровиче»
13:12
В Донецке два дня будут перекрывать центр из-за подготовки к параду «ДНР»
все новости
10:01
Президент «Олимпика» хочет купить стадион «Черноморец» и перевезти донецкий клуб в Одессу
09:57
«ЛНР» сообщила о 471 случае COVID-19
09:03
В Украине выявлен 681 случай коронавируса за сутки
09:01
В Нидерландах возобновляются слушания по делу сбитого MH17
08:37
«ДНР» упростила выезд в Россию и ОРЛО. Также разрешен въезд ОБСЕ
08:15
На Донбассе ранены двое украинских военных
23:43
Главные новости Донбасса за неделю
16:55
ОБСЕ зафиксировала нарушения режима тишины на участке разведения
14:43
«ДНР» заявила, что откроет пункт пропуска «Еленовка» 22 июня на въезд, а с 25 июня — на выезд
13:11
В Киеве произошел взрыв газа в многоэтажке: разрушены несколько этажей, есть погибшие
11:35
В Станице Луганской от взрыва в частном доме погибла семья
10:35
На оккупированной Донетчине число случаев коронавируса превысило 1000
10:15
В «ДНР» заявили о ранении жительницы Донецка в результате обстрела
09:13
В Украине 735 новых заболевших коронавирусом за минувшие сутки
08:27
В Донецкой области — семь новых случаев COVID-19 за сутки
все новости
ВИДЕО
В Киеве произошел взрыв газа в многоэтажке: разрушены несколько этажей, есть погибшие
21 июня, 13:11
Бунт в «ЛНР» и судьба захваченных предприятий. Донбасс сегодня ►
20 июня, 19:23
«Полиция ДНР» избила нарушителей комендантского часа в Зугрэсе
20 июня, 12:01

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

(Р) — этим символом обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция