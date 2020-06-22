На Донбассе ранены двое украинских военных

За минувшие сутки пророссийские боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в результате чего ранен украинский военнослужащий. Еще один украинский военный был ранен сегодня.



Об этом сообщил пресс-центр операции Объединенных сил.



Отмечается, что боевики применили запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также вооружения БМП, гранатометы различных систем, противотанковые ракетные комплексы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.



В штабе добавили, что незаконные вооруженные формирования совершили обстрел населенного пункта в Донецкой области, название которого в сводке не указано. Отмечается, что украинская сторона открывала огонь в ответ.



Уточняется, что огонь велся по позициям украинских военных у Крымского, Жележного, Шум, Новотошковского, Авдеевки.



Кроме того, в штабе заявили, что боевики применили противотанковый ракетный комплекс «Корнет» калибра 152 мм, чем подвергли опасности гражданских жителей, проживающих вблизи линии соприкосновения в Бердянском. Противотанковая управляемая ракета взорвалась неподалеку местной амбулатории, никто из местных жителей не пострадал.



С начала текущих суток зафиксировано 7 случаев нарушения режима прекращения огня, один украинский военный получил ранения.



Также в пресс-центре отметили, что боевики в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» вблизи Хутора Вольный трижды открывали огонь из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также минометы 120-го калибра применили у Новотошковского, Орехово и Голубовского. Оборонительные укрепления украинских военнослужащих неподалеку Попасной были обстреляны из станковых противотанковых гранатометов.