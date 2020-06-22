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«ДНР» упростила выезд в Россию и ОРЛО. Также разрешен въезд ОБСЕ

22 июня 2020, 08:37

«ДНР» упростила выезд в Россию и ОРЛО. Также разрешен въезд ОБСЕ

Группировка «ДНР» упростила выезд в Россию и на подконтрольную группировке «ЛНР» территории. Об этом говорится в «указе» главы «ДНР» Дениса Пушилина от 21 июля.

В частности, теперь местным жителям разрешен выезд в РФ для получения российского гражданства. Запрет действовал более двух месяцев из-за коронавируса. Согласно новому решению, выезд за паспортами разрешается в составе организованных групп.

Документом также устанавливаются условия выезда других категорий граждан. В частности, в Россию могут поехать лица, имеющие российское гражданство, независимо от наличия постоянной или временной регистрации. Для поездки в ОРЛО необходимо иметь прописку на подконтрольной «ЛНР» территории. Выезд по этим направлениям также разрешен по причине служебной командировки, необходимости экстренного лечения, тяжелой болезни или смерти близкого родственника (при предъявлении документа, подтверждающего степень родства), грузоперевозчикам и лицам, сопровождающим грузы.

При наличии иных обстоятельств решение о выезде принимается «межведомственным оперативным штабом» по предупреждению завоза и распространения коронавируса.

Также освобождаются от соблюдения двухнедельной изоляции люди при въезде на территорию ОРДО из РФ при условии возвращения в день отъезда.

В «указе» Пушилина также закреплено открытие пункта пропуска «Еленовка» на линии соприкосновения с подконтрольной Украине территорией, о чем сообщалось ранее.

Также «ДНР» разрешила пропуск представителей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, Международного комитета Красного креста, представительства ООН в рамках реализации их мандата.

Доступ наблюдателей ОБСЕ на неподконтрольную Украине часть Донбасса был ограничен с конца марта. Группировки «ДНР» и «ЛНР» объясняли это пандемией коронавируса.

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