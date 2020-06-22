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В Нидерландах возобновляются слушания по делу сбитого MH17

22 июня 2020, 09:01

В Нидерландах возобновляются слушания по делу сбитого MH17

Сегодня, 22 июня, в окружном суде Гааги возобновляются слушания по делу о крушении в 2014 году самолета авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявшего рейс МН17, передает сообщение суда «Интерфакс-Украина».

Нидерландская прокуратура надеется, что до 22 июня 2020 года сторона защиты сообщит о том, какая дополнительная информация ей требуется для подготовки к дальнейшим слушаниям и уже осенью окружной суд Гааги сможет приступить к рассмотрению по существу дела о крушении на востоке Украины пассажирского самолета рейса MH-17

Вместе с тем в прокуратуре отметили, что если защита не будет готова к осени, то можно сначала приступить к слушаниям по поводу тех обвиняемых, которые решили, что они не будут представлены в суде адвокатами.

Защита же, как отметили в суде, ранее «призвала быть терпеливыми и предупредила, что до 22 июня 2020 года не успеет передать все свои запросы. Также она не в состоянии определить, когда будет готова приступить к рассмотрению дела по существу... защита прекрасно осознает необходимость рассмотреть дело как можно быстрее».

Сторона защиты подробно объяснила, что на изучение итогов многолетнего расследования обстоятельств катастрофы у нее уйдет очень много времени. Кроме того, в условиях пандемии коронавируса Covid-19 затруднены контакты как с подзащитным Олегом Пулатовым, так и с экспертами в различных областях.

Предыдущий этап слушаний начался 8 июня и закончился 10. На нем стороны, в частности, сообщили о проделанной работе и собранной информации. Ожидается, что теперь в суде продолжат подготовку к началу рассмотрения дела по существу.

Как сообщалось ранее, судебный процесс над четырьмя обвиняемыми в трагедии рейса МН17 стартовал 9 марта. На скамье подсудимых должны были быть россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Все они в зале суда отсутствовали, один из них – Пулатов, представлен адвокатами из нидерландской фирмы, которым помогает российский адвокат Елена Кутина.

«Боинг» авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 «Амстердам — Куала-Лумпур», сбили в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. На борту самолета находились 298 человек, все они погибли.

Международная следственная группа пришла к выводу, что комплекс «Бук», из которого сбили «Боинг», принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО, базирующейся в российском городе Курск. Власти России свою причастность к трагедии отрицают.

Ранее сообщалось, что прокуратура Нидерландов может приобщить к делу заявления Гиркина в интервью Дмитрию Гордону.

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