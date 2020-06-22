Президент «Олимпика» хочет купить стадион «Черноморец» и перевезти донецкий клуб в Одессу

Президент донецкого ФК «Олимпик» Владислав Гельзин в эфире телеканала «Футбол 1» рассказал об идее приобрести стадион «Черноморец» и выкупить бренд одноименного одесского клуба.



«Мы уже не первый раз ищем берег, который может стать нашим домашним стадионом. Мы играли в Сумах и Черкассах, остановились в Киеве, но столица – последняя точка, где мы себя видим», — отметил он.



После этого, говорит Гельзин, было принято решение попробовать выкупить стадион «Черноморец». Если так произойдет, то следующим шагом будут переговоры с собственником одесского клуба по выкупу бренда.



«Мы провели переговоры с футбольной общественностью, авторитетными бывшими игроками и футбольными деятелями Одессы. Все отреагировали очень тепло и положительно. Нас это очень обрадовало и удивило ... Мы сначала приобретем стадион, а потом будут переговоры с Климовым», — добавил президент «Олимпика».

В «Олимпике» выявили инфицированных коронавирусом, из-за чего воскресный матч чемпионата против львовских «Карпат» не состоялся.



В субботу донецкий «Шахтер» досрочно выиграл чемпионат Украины по футболу и стал победителем украинской премьер-лиги в тринадцатый раз.