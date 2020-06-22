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В Киеве монумент «Родина-мать» запечатлели с ЛГБТ-флагом

22 июня 2020, 10:20

В Киеве монумент «Родина-мать» запечатлели с ЛГБТ-флагом

В воскресенье в Киеве активисты разместили на монументе «Родина-мать» флаг ЛГБТ-сообщества. Это было сделано это в рамках месячника «КиевПрайда», который в этом году проходит в режиме онлайн из-за коронавируса.

Флаг был закреплен на дроне, который пролетел над центром столицы. После этого он расположился над монументом и некоторое время ЛГБТ-флаг максимально близко находился рядом с мечом «Родины-матери».

«Родина-мать за равенство для всех! Большой ЛГБТ+ флаг сегодня развевается над всем Киевом», — отмечается в сообщении организаторов акции.

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