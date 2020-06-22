Командира батальона ОУН Коханивского приговорили к двум годам тюрьмы с отсрочкой

Шевченковский районный суде Киева приговорил лидера Добровольческого движения ОУН Николая Коханивского к двум годам заключения с отсрочкой исполнения на год как «условный срок». Об этом сообщает hromadske.



Коханивского судили по делу погрома российских банков 20 февраля 2016 года в Киеве. Тогда представители Добровольческого батальона ОУН забросали камнями здание «Сбербанка России». Также активисты бросали камни и ворвались в отделение «Альфа-банка».



Гражданский иск о компенсации убытков суд оставил без рассмотрения, поскольку представители истца не явились на заседание.

С начала конфликта на Донбассе Николай Коханивский на базе первой киевской сотни ОУН имени Евгения Коновальца начал формирование подразделения. Впоследствии это подразделение присоединилось к батальону «Азов», а в августе 2014 окончательно получило название Добровольческий батальон ОУН. Подразделение участвовало в боях за Донецкий аэропорт, держало оборону у поселка Пески до 2016 года.