Киев и 10 областей попали под ослабление карантина

Министерство здравоохранения Украины в понедельник впервые опубликовало показатели для послабления противоэпидемических мер по новой утвержденной правительством методике. Согласно ей, в столице Украины и в 10 областях можно ослабить карантин.



Как сообщалось, с 22 июня регионом с широким распространением COVID-19 считается такой, в котором:

Загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19, составляет более 50%; Среднее количество тестирований методом ПЦР и ИФА составляет менее 24 на 100 тыс. населения в течение последних семи дней; Коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 составляет более 11%; Показатель динамики роста случаев инфицирования COVID-19 составляет более 10%.

В Винницкой, Запорожской, Сумской, Киевской, Полтавской, Кировоградской, Харьковской, Херсонской, Черкасской и Хмельницкой областях, а также в Киеве эти показатели ниже, поэтому они могут переходить к ослаблениям.



Таким образом, число областей с широким распространением COVID-19 сократилось с девяти до восьми, в двух из которых — Закарпатская и Черновицкая — помимо чрезмерной негативной динамики (свыше 10%) есть загруженность коек свыше 50% (соответственно 59,64% и 51,54%).



В этом списке также Львовская, Житомирская, Волынская, Тернопольская, Ивано-Франковская и Ровенская области, в которых динамика составляет от 19,1%-24,87% у первых четырех до 49,96% и 62,87% у последних двух.



Кроме того, еще шесть областей — Днепропетровская, Донецкая, Луганская, Николаевская, Одесская и Черниговская — стали нарушать второстепенный показатель — охват тестированием. С понедельника он был повышен вдвое — до 24 тестов на 100 тыс. населения.



Кабмин постановил, что усиление противоэпидемических мероприятий применяется и прекращается на территории региона или отдельных административно-территориальных единиц на основании решения региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС), которое принимается по представлению главного государственного санитарного врача региона.



В случае несоответствия нужным критериям в течение трех дней подряд региональная комиссия ТЭБ и ЧС собирается и принимает решение об усилении ограничений. Решение об усилении противоэпидемических мероприятий может быть отменено не ранее чем через семь дней со дня его принятия с учетом результатов оценки текущей эпидемической ситуации в регионе.



В регионах, в которых осуществляется усиление противоэпидемических мероприятий, могут устанавливаться по представлению главного государственного санврача региона особенности деятельности и ограничения относительно:

проведения массовых (культурных, развлекательных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных и других) мероприятий;

деятельности учреждений, предоставляющих услуги по размещению; осуществления регулярных и нерегулярных пассажирских перевозок в городском, пригородном, междугородном внутриобластном и межобластном сообщении;

перевозки пассажиров метрополитеном; посещения учреждений дошкольного образования;

работы учреждений физической культуры и спорта, спортивных залов, фитнес-центров, учреждений культуры; деятельности учреждений питания.

Из-за роста заболеваемости в течение последней недели правительство продолжило карантин до 31 июля. В то же время карантин будет адаптивным. Это означает, что отменять определенные ограничения будут только в тех регионах, где это позволяет делать эпидемическая ситуация. В отдельных регионах карантин могут усилить.



По состоянию на утро 22 июня в Украине выявили 37 241 случай коронавируса COVID-19. Из них 16 642 человек выздоровели, а 1012 умерли. Показатель заболеваемости снизился после трех дней антирекордов — 681 случай за сутки 21 июня.