«ЛНР» организует подвоз луганчан на свой праздник по случаю Дня Победы

В условиях пандемии коронавируса группировка «ЛНР» проведет праздничное мероприятие по случаю 75 годовщины победы во Второй мировой войне. Оккупационная администрация Луганска организует подвоз жителей к месту проведения мероприятия.



Группировка организует работу шести автобусов по маршруту «Автовокзал — парк «Патриот», где и пройдет мероприятие, запланированное на 24 июня.



На данный момент подразделения «народной милиции» проводит подготовку к параду.



По состоянию на 22 июня группировка «ЛНР» признает 471 случай заболевания коронавирусом.